Heineken verrast door aandelenverkoop Femsa

„Femsa deed haar mededeling nadat wij onze jaarcijfers bekend hadden gemaakt”, reageert de woordvoerder van Heineken. Dit houdt in dat Heineken ofwel niet op de hoogte was van de plannen van Femsa, of is besloten om dit bewust buiten de commentaren op de cijfers en de vooruitblik voor dit jaar te houden.

De woordvoering van Heineken nv is niet bereikbaar voor commentaar, maar de woordvoerder van Heineken Holding geeft aan dat Femsa er nooit een geheim van heeft gemaakt dat het niet voor eeuwig bij de brouwerij betrokken zou blijven. „Ze hebben in 2017 ook al eens een deel van hun aandelen verkocht, maar Heineken nv geeft een officiële reactie.”

Volgens goed gebruik moet een beursgenoteerde onderneming direct melding maken van een mededeling als deze, als dit bekend wordt. Dus komt het voor Heineken als een verrassing omdat het aangeeft te reageren op het bericht van Femsa. „Dan hebben we het niet geweten, maar die kwalificatie ’verrassing’ geef ik er niet aan”, aldus de woordvoerder van de holding.

Omdat Femsa op dit moment alleen via haar belang in Heineken actief is in de biersector, zijn de gevolgen voor Heineken beperkt. „We kijken er naar uit om ook in de toekomst te blijven samenwerken met Femsa”, zegt de brouwer. Ook voor de vrijvallende stoeltjes in het bestuur en de rvc zal Heineken niet zonder meer nieuwe mensen zoeken. „Er is geen verplichting om ze te vervangen.”

Inkoop eigen aandelen

De waarde van het 8,63% belang in Heineken nv dat Femsa verkoopt, is zo’n €4,5 tot €5 miljard. Het 12,26% aandeel in Heineken Holding wordt op bijna €3 miljard begroot. Vanochtend liet Heineken nog in het midden of aandelen zouden worden gekocht. Nabeurs kwam het nieuws dat het bedrijf voor minstens €707 miljoen aandelen Heineken nv inkoopt en voor minstens €292 miljoen aandelen van de holding.