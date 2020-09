Prinsjesdagplannen voor ondernemers

De plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, zijn zeker positief voor ondernemers. Maar ze zijn niet meteen van kracht. In de week na Prinsjesdag bespreekt de Tweede Kamer de Miljoenennota en de rijksbegroting tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Dan wordt duidelijk of de plannen worden uitgevoerd of dat er nog aanpassingen nodig zijn. Uiterlijk 1 januari 2021 moeten zowel de Eerste als de Tweede Kamer akkoord zijn met de rijksbegroting. En dan worden de goedgekeurde voorstellen in wetsvoorstellen gegoten.

Als ondernemersorganisatie zetten wij ons in voor aanpassingen in de plannen, zodat deze zo goed mogelijk uitpakken voor ondernemers. Het Nationaal Groeifonds kan bijvoorbeeld wel wat meer mkb en ondernemerschap gebruiken. En we pleiten ook voor langdurige aandacht voor ondernemerschap, niet alleen nu tijdens de coronacrisis.

Via onl.nl blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen en beschikbare regelingen. Een ander hulpmiddel is de app ‘Nieuwe wetten’ van de Rijksoverheid.

