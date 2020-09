Aandeelhouders Unilever akkoord met verhuizing

Bij de stemming onder Nederlandse aandeelhouders was 99,4% voor de verhuizing, aldus het bedrijf. Daarmee staat formeel alleen nog een stemming onder de Britse aandeelhouders de verplaatsing van het hoofdkantoor nog in de weg. Daar is in oktober een meerderheid van 75% nodig. Unilever heeft nu nog twee hoofdkantoren, en blijft in Rotterdam aanwezig.

Volgens topman Alan Jope is de eenwording nodig om de groei van de divisies te bevorderen. „Met deze verhuizing ontstaat er een gelijk speelveld met de concurrentie, daarom is dit de beste optie.”

Jope benadrukt nog maar eens dat de verhuizing geen gevolgen heeft voor de Nederlandse activiteiten. „De werkgelegenheid blijft gegarandeerd en de werknemers hoeven zich geen zorgen te maken over hun arbeidsvoorwaarden. Bovendien blijven we investeren in onze fabrieken en R&D-vestigingen.”

Bekijk ook: Unilever is oranje tint kwijt

Unilever maakte in juni bekend zijn duale Brits-Nederlandse structuur op te geven en op papier volledig Brits te worden. Die stap moet het bedrijf achter merken als Zwitsal, Dove en Knorr meer flexibiliteit bieden. De aankondiging volgt op een uitgebreid onderzoek van anderhalf jaar naar mogelijkheden om de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen.