Personeel vliegt eruit bij superspeculant Dalio

Bridgewater is ’s werelds grootste beheerder van hedgefondsen, die in het verleden zeer succesvol waren met het massaal anticiperen op verwachte koersdalingen of -stijgingen van markten of individuele bedrijven. De resultaten zijn dit jaar echter teleurstellend, doordat het bedrijf door het coronavirus overvallen werd. Zo leverde één van de hedgefondsen in het eerste halfjaar 20% in.

Toch is dit volgens het bedrijf niet de voornaamste reden om in te grijpen in zijn personeelsbestand, na het aantal medewerkers in de afgelopen maanden al met tientallen te hebben teruggebracht tot ruim 1500 medewerkers.

’De wereld verandert drastisch en wij nemen maatregelen om ons hierop aan te passen. Dit zorgt ervoor dat een bovengemiddeld aantal werknemers dit jaar het bedrijf zullen verlaten’, staat in een e-mail aan het personeel dat persbureau Bloomberg in handen kreeg.

Daarin wordt gemeld dat Bridgewater minder ondersteunend personeel nodig heeft omdat meer medewerkers vanuit huis werken en nieuwe technologieën ervoor zorgen dat er andere mensen nodig zijn om klanten te bedienen.

Juridische strijd

De kostenbesparing die met het vertrek van medewerkers behaald wordt, kan geheel verloren gaan als een in april vertrokken topvrouw van Bridgewater haar juridische strijd wint. Eileen Murray eist dat de onderneming tientallen miljoen aan uitgestelde beloning alsnog betaalt. Zij meent daarop recht te hebben, omdat mannelijke collega’s in vergelijkbare functies veel beter betaald kregen.