’Saoedi-Arabië treitert met olieknop Iran'

In tegenstelling tot vroeger peinst Saoedi-Arabië er nu niet over om de olieproductie te verlagen, om het wereldwijde aanbod meer in lijn met de vraag te brengen. Met productiekosten van $3 per vat en grote financiële reserves is er afgezien van Koeweit ook geen land dat zo goed met de huidige lage olieprijzen kan leven.

Dominic Rossi van Fidelity heeft niet het idee dat het Saoedi-Arabië vooral te doen is om het kapot maken van de Amerikaanse schalieolie-industrie. „Ik denk dat de schade voor de producenten ook te overzien is. Waar schalieolievelden enkele jaren geleden pas bij $70 winstgevend geëxploiteerd konden worden, is dat nu dankzij efficiencyverbeteringen teruggevallen tot $50."

Rossi denkt dat Saoedi-Arabië met name Iran wil dwarszitten, zeker nu zijn aartsvijand op het punt staat een atoomdeal met de VS te sluiten. Deze mening wordt gedeeld door Asoka Wöhrmann van Deutsche Asset & Wealth. „Voor Iran wordt het lastiger om bij de huidige olieprijs investeerders te vinden, die nodig zijn om de productie uit te breiden."