Euro breekt door grens $1,20

In maart zakte de euro nog naar een voorlopig dieptepunt tot net boven de $1,06, maar vanaf mei volgde een krachtige herstelbeweging. De animo bij beleggers om in de Europese munt te stappen werd aangewakkerd door een verbetering van de economische activiteiten in de eurozone na de versoepeling van de beperkende coronamaatregelen. Daarnaast werd het licht op groen gezet voor een omvangrijk steunpakket om de Europese economie te stimuleren.

Dollar

Tegelijkertijd hangen er veel onzekerheden boven de dollar die druk zetten op de waarde van de Amerikaanse munt. Zo is er nog steeds een impasse tussen de Democraten en Republikeinen in de onderhandelingen over het verstrekken van nieuwe coronasteun. De naderende Amerikaanse presidentsverkiezingen werken eveneens twijfels in de hand. Het loslaten van de inflatiedoelstelling door de Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft eveneens bijgedragen aan de verdere neergang van de dolar.

Na de uitbraak van de coronapandemie moest de euro juist nog veel terrein prijsgeven. Beleggers zochten in maart nog massaal schuil in de als veilig beschouwde dollar. De vrees voor een diepe recessie in de eurozone speelde de waarde van Europese munt flink parten.