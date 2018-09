"ABN Amro klaar voor beursgang"

"ABN Amro staat weer stevig op zijn poten en kan profiteren van het herstel van de Nederlandse economie. En we zijn nu voor het eerst de best gekapitaliseerde bank van Nederland", aldus de topman, die toen hij met DFT sprak nog niet wist dat minister Dijsselbloem (Financiën) de beursgang op het laatste moment zou terugtrekken.

Zalm heeft er dik zes tropenjaren op zitten als bestuursvoorzitter. Er was werk aan de winkel toen hij aantrad als bestuurder in 2007. Het huis stond in de brand en buiten raasde de financiële crisis.

De oude bankgigant was in 2007 overgenomen door het consortium van Banco Santander, RBS en Fortis. Die zouden de verschillende internationale onderdelen onderling verdelen. Maar omdat met name Fortis zich had verslikt en nu zelf op omvallen stond, moest de Staat inspringen om Nederland voor een financiële catastrofe te behoeden.

Zalm werd door toenmalig minister Bos (Financiën) gevraagd om de bank terug te leiden in rustiger vaarwater. Daarvoor moesten eerst de delen die toekwamen aan RBS en Santander worden afgesplitst. En vervolgens moesten de Nederlandse onderdelen van Fortis weer worden geïntegreerd. "Het was een heel rare situatie. We moesten heel veel afsplitsen, maar ook veel samenvoegen. Dat betekende dat er technisch en juridisch veel te doen was."

Verbouwing

En de externe omstandigheden zouden nog verergeren, want de crisis die reeds was begonnen, moest nog in volle hevigheid losbarsten. Het lastigste was de combinatie van die twee; een slechte economie tijdens de transformatie, zegt Zalm. "We zaten eigenlijk in de situatie dat het tijdens de verbouwing begon te regenen."

Die verbouwing betrof niet alleen de structuur van de bank. Ook tussen de oren van de bankiers was het nodige te doen. De 'haute finance'-bank was immers altijd het opleidingsinstituut geweest voor internationaal zakendoen, op het scherp van de snede. Nu dient iedereen zich te voegen naar het 'gematigde risicoprofiel' van de bank en met alleen oog voor het klantbelang, ook bij de buitenlandse kantoren.

Zalm: "Dat is een kwestie van goede mensen benoemen, trainingen geven en veel capaciteit naar 'compliance en audit'."Dat het recent toch mis ging in Dubai, was volgens Zalm 'ernstig' maar een incident. "Wij hebben stevig ingegrepen en zaten erbovenop. Ik heb geen indicatie dat er nog meer smeulende zaken spelen die vergelijkbaar zijn. Dat betekent niet dat er nooit iets gebeurt. Er worden ook ieder jaar douaniers ontslagen, maar dat zegt niet dat de douane als organisatie niet deugt."