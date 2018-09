'AEX opent licht hoger'

,,De AEX lijkt iets hoger te gaan beginnen. Beleggers gaan op zoek naar koopjes na de zware koersverliezen in de afgelopen dagen. De onrust en de onzekerheid op de markten is echter nog niet voorbij. De problemen in Griekenland en de gespannen situatie in Jemen blijven op de achtergrond meespelen", aldus marketwatcher Sten Lemmens van IG Nederland.

In Amsterdam gaat frisdrankenbottelaar Refresco vrijdag naar de beurs. De introductieprijs is vastgesteld op 14,50 euro per aandeel. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op circa 1,2 miljard euro. Eerder werd een bandbreedte van 14 tot 14,50 euro aangehouden.

ABN Amro

ABN Amro keert waarschijnlijk na de zomer terug naar de beurs. Volgens RTL Z en de Financiële Telegraaf maakt minister Jeroen Dijsselbloem vrijdag meer bekend over de beursgang. Naar verwachting wordt met de beursgang 15 miljard euro opgehaald.

Verzekeraar Aegon en staalconcern ArcelorMittal zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Goldman Sachs schroefde zijn aanbeveling voor Aegon terug en Citi verlaagde het advies voor ArcelorMittal.

Verre Oosten

De aandelenmarkten in het Verre Oosten lieten vrijdag een gemengd beeld zien. In Tokio eindigde de Nikkei bijna 1 procent lager. Een tegenvallend Japans inflatiecijfer en zwakker dan verwachte detailhandelsverkopen drukten op het sentiment. De Japanse hoofdindex, die op maandag nog een nieuw vijftienjarig hoogtepunt bereikte, verloor deze week ruim 1 procent.

De beursgraadmeters in New York sloten donderdag licht in het rood. Na de forse verliezen van woensdag zetten winstnemingen en de oplopende spanningen in het Midden-Oosten de koersen verder onder druk. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent in de min op 17.678,23 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,2 procent, tot 2056,15 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,3 procent in tot 4863,36 punten.

Europa

Ook op de Europese beurzen werden donderdag opnieuw verliezen geleden. De AEX-index in Amsterdam sloot 1,1 procent lager op 486,37 punten. De MidKap zakte donderdag 1,8 procent naar 740,85 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs hielden het verlies beperkt tot minnen van 0,2 en 0,3 procent. In Londen ging de FTSE-index 1,4 procent omlaag.

De euro stond vrijdag voorbeurs op 1,0872 dollar, tegen 1,0910 dollar bij sluiting van de Europese beurshandel op donderdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent in prijs tot 50,70 dollar. Brentolie kostte ook ruim 1 procent minder, op 58,37 dollar per vat.