'KLM bereikt tijdelijk akkoord over cao'

KLM zag zich vorige week gedwongen in de eerste twee weken van mei 22 vluchten uit de dienstregeling te halen, omdat er nog geen cao-akkoord was. Eerder werd al besloten de invoering van drie wekelijkse vluchten naar Edmonton in Canada, waarmee in mei zou worden begonnen, uit te stellen. Met het tijdelijke akkoord zouden de geschrapte vluchten niet worden gered, maar zou wel worden voorkomen dat er nog verder moet worden ingegrepen.

De luchtvaartmaatschappij wil vanaf dit zomerseizoen meer capaciteit leveren zonder extra cabinepersoneel aan te nemen. Dat betekent dat het bestaande personeel bijvoorbeeld vrije tijd moet inleveren.

Volgens de FNV wordt op 8 april verder onderhandeld over een definitief akkoord. Het overleg dat voor vrijdag stond gepland is geschrapt.