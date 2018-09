Vijf koopjes uit Brussel

In lijn met het internationale optimisme, zijn de aandelenkoersen in Brussel dit jaar met gemiddeld 13,5% gestegen. Beleggers Belangen ging voor het nummer van 20 maart 2015 op zoek naar aandelen die bij deze hoge koersen nog potentie naar boven hebben. De Belgische economie raakt steeds beter in vorm. Gestimuleerd door hogere uitgaven van consumenten en overheden liet het bbp in het vierde kwartaal van 2014 een groei zien van 0,2%. Voor dit jaar taxeert ING een economische groei van 1,1% en Bank of America Merrill Lynch van 1,2%. Met deze percentages blijft België wat achter bij de rest van Europa, maar dat komt ook doordat het land zich in 2012 en 2013 wist te onttrekken aan de malaise op het continent. Per saldo ziet het economische plaatje er aardig uit. Door de lagere energieprijzen heeft het gemiddelde Belgische gezin €300 meer te besteden. Het consumentenvertrouwen neemt toe, de lage euro helpt de export en voor alle economische partijen is de gedaalde rente een voordeel. Beurslandschap Het aangezicht van de beurs in Brussel (Foto: Terje) verschilt op een aantal punten van dat in Amsterdam. België kent nauwelijks bedrijven met een echt grote beurswaarde. Brouwer AB Inbev is het aandeel met de grootste marktkapitalisatie: €40 mrd, te vergelijken met Shell. Dan zijn er nog vijf bedrijven met een beurswaarde van meer dan €10 mrd; in Nederland zijn dat er vijftien. Brussel is vooral een beurs van kleine en middelgrote aandelen. Qua rendement ontlopen de Belgische index BEL20 en de AEX elkaar niet zoveel. Over de afgelopen vijf jaar halen ze beide een rendement van zo’n 11%. Dit jaar doet de AEX het wel iets beter. Bij de midcaps is het beeld identiek; die gaan zowel in Amsterdam als in Brussel na een paar mindere jaren dit jaar gelijk op met de hoofdfondsen. De BEL 20 staat op de hoogste stand in jaren; de gemiddelde koers-winstverhouding is 16; voor de AEX is dat zelfs 17). Analisten oordelen vrij unaniem dat de waarderingen in Brussel hoog, maar gezien de economische omstandigheden wel te rechtvaardigen zijn. Ze zien zelfs nog wel wat ruimte naar boven. Alleen Bank of America Merrill Lynch voorziet een kleine zomercorrectie, maar ook de deskundigen daar denken dat het daarna weer crescendo zal gaan. Klein maar fijn Beleggers Belangen ziet het meeste brood in aandelen uit de categorie ‘klein maar fijn’. Het gaat dan om bedrijven die in nichemarkten opereren en ook buiten de kleine Belgische markt leidend zijn. Het zijn bedrijven die het potentieel hebben de groei te versnellen en die door hun product en marktpositie een hoge toetredingsdrempel en meer greep op hun verkoopprijzen hebben. Uit deze categorie werden eerder al CFE, Solvay, D’Ieteren, Fagron, Telenet, Delhaize en Ageas getipt. In het nummer van 20 maart komen er vijf nieuwe kooptips bij. Neem nu een proefabonnement en mis nooit meer een buitenkansje, waar dan ook in Europa. 10 Weken Beleggers Belangen voor 10 euro.

