Benoeming Farwerck tot KPN-topman officieel

Na de aandeelhoudersvergadering is ook Chris Figee formeel benoemd tot financieel directeur van het bedrijf. Hij volgt Jan Kees de Jager per 1 februari 2020 op. KPN bekrachtigde na afloop van de bijeenkomst ook andere benoemingen in het bestuur van de telecomonderneming.

Farwerck, die voorheen operationeel directeur van KPN was, zou aanvankelijk op interim-basis de scepter zwaaien bij het concern. In eerste instantie zou de voormalige topvrouw van Proximus, Dominique Leroy, de functie van bestuursvoorzitter vervullen. Dat ging niet door nadat een onderzoek naar handel met voorkennis werd geopend naar de Belgische.