Premium Columns & Opinie

’Relschoppers kansarm? Gewoon verwende jongeren!’

Het is veertig jaar geleden dat er voor de laatste keer zulke enorme rellen waren in Nederland, werd er geroepen. Dat was met de krakers in de Vondelstraat in Amsterdam. Ik stond er als verslaggever tussen. Toen bleef het beperkt tot Amsterdam, want in die tijd was er nog geen social media waarmee s...