Voedselwaakhond weer onder vuur om matige controle vleesverwerker

Nederland boert goed met vleesexport: varkens ’spekkoper’

Binnen de Europese Unie is Nederland al jaren de grootste exporteur van vlees en dat was in 2020 weer zo. Aan varkensvlees werd het meest verdiend. Maar rund, kalf en pluimvee werd ook veel in het buitenland verkocht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).