Verwachting dat florerende economie straks minder soepel draait Experts waarschuwen: ’Megawinsten zijn van tijdelijke aard’

Door Vian Schouten

Het ene na het andere grote beursgenoteerde bedrijf rapporteert geweldige kwartaalcijfers. De winsten zijn veelal hoger dan verwacht, de lang gevreesde recessie blijft tot dusver uit en bomen lijken tot in de hemel te groeien. Gaat de consument hier ook van profiteren, of loopt het financiële feest alweer op z’n eind en moeten we ons juist voorbereiden op een aantal magere jaren?