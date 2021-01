Ⓒ Foto HH

Voorman Jacco Vonhof van ondernemersclub MKB-Nederland zei het in De Telegraaf treffend: „Ze lijden in stilte.” Natuurlijk horen we de brancheorganisaties moord en brand schreeuwen vanwege de coronaschade die ondernemers nu lopen. Maar die ondernemers zelf hangen de vuile was niet buiten.