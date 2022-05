OPROEP: Kom jij nog steeds niet aan een baan?

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Een werknemer aannemen met een fysieke handicap? Veel werkgevers zijn er toch huiverig voor. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Werkgevers schreeuwen om personeel: in bijna alle sectoren zijn tekorten. Maar iemand aannemen die 60-plus is, een handicap heeft, langdurig ziek is geweest, gedetineerd was, een verslaving heeft overwonnen of om een andere reden wat meer begeleiding nodig heeft om met werk te beginnen? Dat toch liever niet.