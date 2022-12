Weer tik op de vingers voor online broker FlatexDeGiro

FlatexDeGiro is een van de grootste brokers voor particuliere beleggers in Europa. Het bedrijf ontstond twee jaar geleden toen het Duitse Flatex het Nederlandse DeGiro overnam. Het handelt op de beurs in opdracht van particuliere klanten.

De Duitse beurswaakhond blijkt vorige maand een rapport over de tekortkomingen naar FlatexDeGiro te hebben gestuurd. Dat document was het resultaat van een speciaal onderzoek naar het fintechbedrijf, dat door overnames en aanwas van klanten zo hard was gegroeid dat steviger toezicht van de Bafin vereist is.

FlatexDeGiro geeft geen details over de tekortkomingen. Wel stelt het bedrijf al actie te hebben ondernomen. Zo is een nieuwe bestuurder voor risicobeheersing en wettelijke naleving aangesteld, de uit het bankwezen afkomstige Matthias Heinrich. Ook is het bestuur uitgebreid, waardoor er nu onder andere twee topmannen zijn. Daarnaast heeft het bedrijf zijn belangrijkste kapitaalbuffer uit eigen middelen verhoogd met €50 miljoen.

Het is niet de eerste keer dat de online broker op de vingers wordt getikt. De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten legde het bedrijf vorig jaar een boete van €2 miljoen op. Dochterbedrijf De Giro had ongebruikelijke transacties vaak te laat en verkeerd gemeld, namelijk met de verkeerde transactiedatum. Financieel dienstverleners zijn verplicht ongewone transacties te melden omdat die mogelijk wijzen op witwassen of het financieren van terrorisme.