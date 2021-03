Rabobank onder vuur na deal met speler uit vastgoedfraude

Aviva kocht het pand aan de Keizersgracht in 2019 voor €25,2 miljoen, ruim het dubbele bedrag waarvoor Rabobank het eerder van de hand deed. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Rabobank wordt voor de rechter gesleept door een groep Ierse boeren die zich belazerd voelen na een onzakelijke vastgoeddeal van de bank in hartje Amsterdam. Drie grachtenpanden werden door de Rabobank voor een schijntje van de hand gedaan, om korte tijd later voor een veelvoud weer doorverkocht te worden. Een van de spekkopers in die deal was investeerder Joost Tjaden, een bekende naam uit de vastgoedfraudezaak.