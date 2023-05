Premium Het beste van De Telegraaf

Welke ex heeft spaarpot meegenomen? Rechters komen er niet uit

Door Marlou Visser

Een man en vrouw beschuldigen elkaar van het meenemen van €24.000 cash. Rechters kunnen er niets mee. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Sommige mensen hechten sterk aan het gebruik van contant geld. Maar het is niet altijd zo handig. Een scheidend stel dat meer dan €24.000 aan cash spaargeld in huis had, beschuldigt nu elkaar ervan deze spaarpot te hebben meegenomen. Ze vechten bij de rechter en zelfs het hof, maar niemand weet wie het spaargeld heeft.