Rechtszaak personeel tegen Twitter om betaling van miljoenen aan bonussen

De medewerkers zeggen dat hun beloofd was om de helft van de oorspronkelijke bonus te krijgen, maar ook dit is niet gebeurd. Het personeel zegt samen recht te hebben op tientallen miljoenen dollars.

Beloftes

De zaak speelde al voordat miljardair Elon Musk Twitter afgelopen oktober had overgenomen, maar de beloftes zouden daarna zijn herhaald. Volgens de gedupeerden speelde de bonusbelofte mee in hun keuze om ook na de overname voor Twitter te blijven werken, staat in de aanklacht. Kort nadat Musk de nieuwe eigenaar was geworden liet hij zijn medewerkers een formulier invullen waarin zij moesten beloven om "lange dagen op hoge intensiteit" te gaan werken.

Twitter is ook nog verwikkeld in andere rechtszaken, waaronder meerdere over het betalen van achterstallige huur. Ook hebben oud-medewerkers het aan de stok met het platform.