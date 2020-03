’Stop voorlopig met huisuitzettingen’

Als de maatregelen gewoon doorgaan kunnen mensen in extra grote problemen komen omdat ze moeilijker elders terecht kunnen, door de beperking van de sociale contacten. Ook de gebruikelijke hulpverlening wordt sterk bemoeilijkt vanwege de wens om sociaal contact tot een minimum te beperken, aldus de verklaring van de organisaties. Zij roepen op om terughoudendheid te betrachten tot een maand na afloop van de coronamaatregelen.

„Sommige maatregelen kunnen onomkeerbare of snel escalerende gevolgen hebben. Die in een tijd van crisis niet te overzien zijn. Daarom roepen wij u op om bovenstaande maatregelen te nemen, zodat mensen in een kwetsbare situatie niet aan hun lot worden overgelaten tijdens de Corona-crisis”, aldus de verklaring.