Hypotheek oversluiten?

Ik heb sinds 1997 een hypotheek van €119.000 die inmiddels acht jaar aflossingsvrij is. Mijn hypotheekrente staat nog tot medio 2017 vast tegen 5%. Vanwege de historisch lage rente overweeg ik om over te sluiten naar een lagere hypotheekrente. Op de website van mijn huidige bank zie ik dat het mogelijk is om een nieuwe tien jaar vaste rente van 3,2% per jaar af te sluiten. Op internet zie ik ook aanbiedingen die zelfs onder 3% uitkomen. Waar moet ik op letten?