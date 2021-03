AEX beperkt met steun DSM schade; KPN kleurt minder rood

De AEX staat rond kwart voor drie 0,2% lager op 682,4 punten. De AMX daalt 0,6% naar 1002 punten.

De overige Europese beurzen kleuren ook minder rood. Frankfurt en Parijs boeken kleine verliezen.

De sancties van westerse landen tegen China vanwege de onderdrukking van de Oeigoerse moslimminderheid zorgden voor enige terughoudendheid. China heeft meteen teruggeslagen door Europese politici, onder wie Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, strafmaatregelen op te leggen.

In Duitsland is de lockdown verlengd tot 18 april. In Oostenrijk heeft de regering besloten de heropening van de terrasjes van cafés, restaurants en bars uit te stellen. In Nederland zal het demissionaire kabinet vanavond naar verwachting vrijwel geen nieuwe versoepelingen aankondigen. Vermoedelijk begint de avondklok wel een uur later.

"Rem van tech op AEX"

Cees Smit, handelaar bij Today’s, benadrukt dat beleggers even wat gas terugnemen mede vanwege de domper over het verlengen van de coronarestricties in de grote EU-landen Duitsland en Frankrijk. Ook wijst hij er op dat Amerikaanse president Biden de toon heeft gezet met de harde taal naar China, terwijl vooraf was gerekend op meer toenadering in de relatie tussen beide economische grootmachten.

Smit houdt een slag om de arm over een verdere opmars in Amsterdam. „De torenhoge waarderingen bij techfondsen die nog sterker vertegenwoordigd zijn met de promotie van Besi, kan een rem gaan zetten op de AEX zeker als de economie straks weer opengaat en de focus bij beleggers verschuift naar aandelen, zoals Air France KLM.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat KPN 2,9% achteruit, na bij opening zelfs 10,6% te zijn weggegleden. Het telecombedrijf gaat met pensioenfonds ABP een joint venture aan voor de aanleg van bijna een miljoen glasvezelaansluitingen. Analist Corné van Zeijl (Actiam) schrijft dit toe aan het verdwijnen van overnamefantasie. „Ik vond de aanvankelijke koersreactie wel overdreven. Zoveel was de koers van KPN niet gestegen nadat het Zweedse EQT interesse toonde.”

Besi levert 1,8% in. Maandag blonk de toeleverancier aan de chipsector nog uit op zijn eerste dag als AEX-fonds.

Hekkensluiter Shell moet 3,2% afstaan, onder invloed van de verdere terugval van de olieprijzen.

Winkelvastgoedbelegger Unibail-Rodamco-Westfield zakt 3% weg in reactie op de verlenging van de lockdowns in Europa.

Philips plust 0,8%. Het medisch technologiebedrijf beslist binnenkort over verkoop of een beursgang van zijn divisie huishoudelijke apparaten. Smit acht de kans groot dat Philips de tak met onder meer stofzuigers rechtstreeks gaat afstoten aan een andere partij om de handen nog meer te vrij krijgen voor de zorgtechnologie. Voeding houdt ook de voeten droog. Unilever en Heineken koersen 0,6% en 0,5% hoger.

DSM pakt de koppositie. Het fijnchemieconcern krijgt er 1,8% bij. Adyen is goed voor een 1,5% hogere koers.

Bij de middelgrote fondsen staat de leverancier van zeldzame metalen AMG met een verlies van 3,9% onderaan. Air France KLM zit ook in de achterhoede met een koersdaling van 1,1%.

Detacheerder Brunel kan op flinke kopersinteresse rekenen met een vooruitgang van 3,1%, na een koersdoelverhoging tot €14,25 door ING.

In Porceleyne Fles is nog steeds niet gehandeld op de lokale markt. Door de coronacrisis heeft de maker van Delfts blauw-porselein vorig jaar bij een nagenoeg gehalveerde omzet verlies geleden.

Gaan de aandelenbeurzen de komende maanden verder stijgen? En wat zijn interessante aandelen? Twee beursexperts geven donderdagavond hun visie tijdens een DFT seminar. Meld je hier aan.