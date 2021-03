Verlenging Duitse lockdown drukt stemming op beurzen

Beleggers kijken daarnaast uit naar de verklaringen die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell en minister van Financiën Janet Yellen later op de dag zullen afleggen voor het Congres.

De Amsterdamse AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen waarschijnlijk met kleine minnen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten dinsdag eveneens verliezen zien. Vooral de Chinese beurzen gingen omlaag na de sancties van westerse landen tegen het land vanwege de onderdrukking van de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang. In Istanbul werd de handel op de beurs tijdelijk stilgelegd na een daling van ruim 5 procent. De Turkse beurs kelderde maandag al bijna 10 procent na het wegsturen van de baas van de centrale bank.

In Duitsland wordt de lockdown verlengd tot 18 april en het aantal sociale contacten rondom de paasdagen moet worden beperkt. Tijdens de paasvakantie tussen 1 en 5 april moeten de meeste winkels gesloten zijn en mogen er geen kerkdiensten plaatsvinden. Duitsland zit sinds half december in lockdown. In Oostenrijk heeft de regering besloten de heropening van de terrasjes van cafés, restaurants en bars uit te stellen. Het aantal besmettingen neemt gestaag toe sinds Oostenrijk zijn derde lockdown op 8 februari versoepelde. In Nederland zal het demissionaire kabinet dinsdagavond naar verwachting vrijwel geen nieuwe versoepelingen aankondigen. Vermoedelijk begint de avondklok wel een uur later.

Unilever in Turkije een boete gekregen van in totaal 480 miljoen Turkse lira, omgerekend zo'n 51 miljoen euro. Die straf werd opgelegd vanwege vermeende kartelpraktijken bij de verkoop van ijs. Shell is getroffen door een hack bij bestandsverstuurdienst Accellion. Daarbij werden enkele documenten van het olie- en gasconcern buitgemaakt met daarin gegevens van Shell-dochterondernemingen en partners.

De euro was 1,1926 dollar waard, tegenover 1,1937 een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 60,89 dollar. Brentolie kostte ook 1,1 procent minder, op 63,90 dollar per vat.