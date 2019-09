Fed-bestuurder: vooruitzichten economie minder

New York - De Amerikaanse economie verkeert nog in een goede staat, maar de vooruitzichten verslechteren omdat er meer risico's en onzekerheden op de loer liggen. Dat verklaarde de president van de Federal Reserve Bank van New York, John Williams, in een toespraak. Hij gaf aan de economische ontwikkelingen nauwlettend te volgen en klaar te staan om op te treden om de groei te ondersteunen.