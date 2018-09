Aandeel Klépierre valt terug naar lokale markt

De Fransen waren opgenomen in de Amsterdamse AEX-index sinds de overname van de Nederlandse branchegenoot Corio.

Bij de herweging valt het fonds uit de AEX, maar komt het ook niet terug in de Midkap of de AScX-index. Dat heeft ermee te maken dat het fonds zijn 'hoofdnotering' in Parijs heeft, legt een woordvoerster van beursuitbater Euronext uit.

Ook dan kan een fonds nog wel opgenomen worden in de Nederlandse indices, maar dan moet het wel voldoende binding hebben met Nederland. Daar zijn criteria voor, en in dit geval voldeed Klépierre daar onvoldoende aan.