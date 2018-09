Piloten Lufthansa opnieuw in staking

Volgens Lufthansa valt circa de helft van de langeafstandsvluchten uit. Rond de 20.000 passagiers worden daardoor getroffen. Van de vrachtvluchten is rond de 20 procent komen te vervallen. Lufthansa was hier in eerste instantie van 60 procent uitgegaan

De piloten vechten een conflict uit met de directie over bezuinigingsplannen. Het belangrijkste twistpunt betreft het plan om de pensioenleeftijd te verhogen. Bij de de grootste luchtvaartonderneming van Duitsland werken ongeveer 5400 piloten.

Middellange vluchten

Vrijdag richtte de staking zich op korte en middellange vluchten. Daardoor vielen 790 vluchten uit en werden 94.000 passagiers gedupeerd.

Lufthansa verwacht zondag weer gewoon te kunnen vliegen. De vakbond Vereinigung Cockpit had gezegd een stakingsactie 24 uur van tevoren te zullen aankondigen en zo'n aankondiging bleef zaterdagochtend uit. Maar maandag kan het alweer raak zijn. ,,Er zit geen schot in de zaak. We willen druk blijven uitoefenen,'' zei een woordvoerder van de vakbond.

Germanwings

Piloten van Lufthansa en budgetdochter Germanwings legden vanaf april vorig jaar al meerdere keren het werk neer uit protest tegen de bezuinigingsplannen. De schade van de acties vorig jaar werd door Lufthansa eerder becijferd op circa 200 miljoen euro.

Uit een zaterdag gepubliceerd onderzoek blijkt dat 55 procent van de Duitse bevolking weinig tot geen begrip heeft voor de stakingsacties van de piloten. 52 procent wijst de vakbond aan als belangrijkste veroorzaker van het arbeidsconflict, 19 procent houdt de leiding van Lufthansa ervoor verantwoordelijk.