Aalberts doet overname in Verenigde Staten

Applied heeft vestigingen in Michigan, Wisconsin en Arkansas. De techniek van het bedrijf is al met succes toegepast voor landbouw- en bouwmachines, mijnbouw, zware vrachtwagens, tandwielen, aandrijflijnen en machines op het gebied van spoorwegen. De onderneming is goed voor een jaaromzet van 26 miljoen dollar en telt 130 voltijdsbanen (fte).

Aalberts ziet in Applied een versterking van zijn servicenetwerk in regio's waar het zelf nog niet actief is. Ook de technologie van Applied ziet de aan de beurs in Amsterdam genoteerde onderneming als een aanvulling. De resultaten van het bedrijf worden vanaf 1 augustus in de cijfers van Aalberts geconsolideerd. De acquisitie zal direct bijdragen aan de winst per aandeel en zal worden gefinancierd uit bestaande kredietfaciliteiten.