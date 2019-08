'Ahold zal markt niet plezieren'

Amsterdam - De resultaten van Ahold Delhaize over het tweede kwartaal van het jaar waren in lijn met de "niet veeleisende analistenconsensus". Dat stellen marktvorsers van Berenberg in een reactie. Zij wijzen er daarbij op dat het handelsbericht de markt "waarschijnlijk niet zal plezieren". KBC Securities sprak van goede cijfers, waarbij de onderliggende prestaties beter dan verwacht waren.