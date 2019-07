Fosun wil Thomas Cook financieel steunen

Het zou in totaal gaan om 750 miljoen pond, omgerekend zo'n 834 miljoen euro, aan steun. Daarmee zou de toerisme-tak van Fosun de controle krijgen over de tour-operaties van Thomas Cook en een minderheidsbelang in de luchtvaartorganisatie van het Britse bedrijf. Ook wordt een deel van de schuld van Thomas Cook weggepoetst. Een deal moet nog wel de goedkeuring van belanghebbenden en toezichthouders krijgen.

Het in Hongkong genoteerde Fosun, ook actief op het gebied van verzekeringen en medicijnen, heeft al een belang van ongeveer 18 procent in Thomas Cook. Eerder bleek al dat de twee met elkaar in gesprek waren.