’Wondermiddel Olivijn haalt CO2 uit de lucht’

Financieel

Koper zo duur dat fabrikanten overstappen op aluminium

De prijs van koper is zo hoog geworden dat fabrikanten willen overstappen op aluminium. Zo is het Japanse bedrijf Daikin van plan om tegen 2025 de helft van het koper in zijn airco’s te vervangen. Ook de Japanse elektronicaproducent Fujitsu wil minder koper gaan gebruiken. In China werkt een staatso...