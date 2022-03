Premium Het beste van De Telegraaf

’Woningplan minister komt €1 miljard per jaar tekort’

Nieuwe sociale huurwoningen in Rotterdam. Minister De Jonge wil de komende jaren 350.000 ’sociale’ woningen neerzetten. Ⓒ Foto ANP / HH

Amsterdam - Minister De Jonge van Volkshuisvesting heeft €1 miljard extra per jaar nodig om zijn ambitie van meer betaalbare woningen te realiseren. Anders dreigt zijn ambitie van 100.000 woningen in het water te vallen. Dat blijkt uit een rondgang in de sector naar aanleiding van de presentatie van de woonplannen voor de komende jaren.