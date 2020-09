Albert Verlinde politiek in

Presentator-producent Albert Verlinde heeft aan de keukentafel in zijn dorp Cromvoirt zo vaak naar de verhalen van zijn VVD-echtgenoot Onno Hoes geluisterd, dat hij zichzelf warm maakt voor de lokale politiek.

Hij heeft een plek als lijstduwer gekregen op de VVD-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Op 18 november vinden daar tussentijdse verkiezingen plaats in verband met een gemeentelijke herindeling. Stel dat Albert wordt verkozen, gaat hij dan daadwerkelijk per 1 januari 2021 in de nieuwe gemeenteraad zitten? „Als dat gebeurt, zal ik daar serieus naar kijken, maar zeker geen neen zeggen.”