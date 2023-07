NAM schroeft winst uit gaswinning op tot €2,4 miljard

De €2,4 miljard winst van het bedrijf dat actief is in het Groningse gasveld had veel hoger kunnen zijn: er gingen behalve belastingen ook reserveringen vanaf, gezamenlijk €5,8 miljard groot. In 2021 was de winst €385 miljoen.

„Door de hoge gasprijzen vorig jaar in combinatie met de in de voorgaande jaren doorgevoerde afslanking van de organisatie was het jaar 2022 zeer winstgevend”, aldus de NAM bij de publicatie van de jaarrekening.

Het zelfstandige productiebedrijf van aandeelhouders Shell en ExxonMobil voegt de €2,4 miljard winst volledig toe aan zijn reserves. Over 2022 keert het geen dividend uit aan de aandeelhouders Shell en ExxonMobil. „Hiermee bouwt de NAM verder aan haar financiële robuustheid”, aldus het bedrijf.

Afslanking

De gasprijzen liggen in 2023 tot nu toe aanzienlijk lager. De verwachte winst over 2023 zal dan ook aanmerkelijk lager uitvallen, stelt de NAM.

Met een gasproductie van 3,9 miljard m3 vanuit de kleine gasvelden op land en op zee is de NAM nog steeds de grootste gasproducent in Nederland. Vanuit het Groningenveld komt met toestemming van de overheid nog 4,5 miljard kuub gas. Het gasveld in Groningen sluit komend jaar, wat de verdiensten van het bedrijf drukt.

De NAM-organisatie is in 2022 afgeslankt tot ruim 800 medewerkers wat tot een verdere verlaging van de operationele kosten heeft geleid.