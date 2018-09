Spanjaarden nemen Britse bank TSB over

Sabadell betaalt 340 pence per aandeel in contanten. Vorige week werd al gemeld dat er een bod was gedaan door de Spanjaarden. TSB heeft ongeveer 4,6 miljoen klanten in Groot-Brittannië.

De Britse bank Lloyds bracht TSB in juni vorig jaar naar de beurs in Londen en bezit nog 50 procent van het bedrijf. Dat belang wordt nu verkocht aan Sabadell. Lloyds moest het consumentenonderdeel verkopen van de Europese Commissie vanwege de staatssteun die de bank in 2008 kreeg. De volledige verkoop van TSB moest dit jaar worden afgerond.

Sabadell kondigde aan voor 1,6 miljard euro aan nieuwe aandelen te willen verkopen om de overname van TSB te helpen financieren. De bank liet weten dat de Britse markt aantrekkelijk is met goede vooruitzichten voor groei.