Beleggers opgelucht: overname Intertrust op koers

Financieel

Rabobank: weg uit Rusland na ’barbaars geweld’ in Oekraïne

Rabobank trekt de stekker uit alle activiteiten in Rusland. De bank is woensdag begonnen met het afbouwen van alle activiteiten van leasedochter DLL, om vervolgens het land definitief te verlaten. Rabobank zegt geen zaken meer te willen doen in ’een land met een regime dat op brute wijze een andere ...