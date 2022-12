Russen krijgen ’Big Hit’ als vervanger Big Mac

McDonald’s was meer dan dertig jaar actief in Rusland. In maart sloot de keten zijn filialen in reactie op de Russische invasie in Oekraïne. De nieuwe eigenaar Alexander Govor, die sinds 2015 als licentiehouder 25 McDonald’s-restaurants in Siberië exploiteerde, kocht alle 825 andere McDonald’s-locaties in het hele land. De restaurants gingen verder onder de naam Vkusno & tochka, in het Nederlands ’Lekker en dat is het’.

De nieuwe eigenaar zegt dat alle problemen met de toeleveringsketen zijn verholpen en dat de keten zijn aandeel in de fastfoodmarkt in Rusland aan het vergroten is. Na de overname van de Russische McDonald’s-restaurants heeft Govor de Russische activiteiten van het Finse verpakkingsbedrijf Huhtamaki overgenomen. Ook werd een logistiek bedrijf overgenomen.

Vkusno & tochka en vleesproducent Miratorg kwamen verder overeen om in 2023 een fabriek te bouwen om de keten te voorzien van frites en aardappelwedges. Sommige Vkusno & tochka-restaurants moesten eerder dit jaar friet van het menu halen vanwege een aardappeltekort.

De aankondiging van een comeback van McDonald’s maakte eerder de tongen los in Rusland. De grote belangstelling voor het onderwerp komt deels door het feit dat McDonald’s een historische betekenis heeft in het land. De opening van het eerste filiaal van de keten in de jaren negentig was een teken van verandering in het land. De rijen met klanten waren destijds honderden meters lang. De recente sluiting van de McDonald’s-filialen staat ook symbool voor de sterke escalatie van de spanningen tussen het Westen en Moskou.