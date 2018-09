Recordjaar voor bedrijven in DAX-index

Volgens het onderzoek nam de gezamenlijke omzet met 2,2 procent toe tot 1250 miljard euro en ging het operationeel resultaat met meer dan 6 procent omhoog naar bijna 109 miljard euro. Volkswagen draaide met afstand de hoogste omzet met een bedrag van 202 miljard euro, gevolgd door Daimler met 130 miljard euro. Ook bij het resultaat was Volkswagen koploper met 12,7 miljard euro. Daarna komen Daimler (10,8 miljard euro) en verzekeraar Allianz (10,4 miljard euro).

Bij driekwart van de bedrijven ging de omzet vorig jaar omhoog, terwijl bij achttien van de dertig concerns de winst steeg. Het gezamenlijke aantal medewerkers klom met 1 miljoen naar 3,8 miljoen.

De DAX-bedrijven wisten vooral te profiteren van een sterke vraag uit China en de Verenigde Staten. Daarmee konden ze de gevolgen van de politieke onrust in de wereld en de volatiele valutamarkten compenseren. Voor dit jaar zijn de onderzoekers positief gesteld over het Duitse bedrijfsleven, omdat ze denken dat de ondernemingen onder meer kunnen profiteren van de lage olieprijzen en de groei in de VS en China. Ook zal de Europese markt naar verwachting herstel laten zien.