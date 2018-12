'Yellen brengt hele markt in verwarring'

''Nu blijkt dat de werkloosheid, volgens plan, is teruggevallen zou de renteverhoging in juni kunnen gebeuren. Maar opeens vindt de Fed dat de inflatie richting 2% moet gaan. Dat kan nog tijden duren'', zegt handelaar Chris Jongbloed van Saxo Bank.

Beurzen in Europa staan donderdag rond het middag wel op het hoogste niveau sinds september 2000.

De markt probeert de woorden van Fed-voorzitter Janet Yellen te duiden. ,,We zijn nu op de beurzen terug op het niveau van voor haar speech. Er is onzekerheid. Niemand weet waar ze aan toe zijn'', ziet Jongbloed. ''Haar voorganger Bernanke was veel duidelijker.''

Dollar zakt verder

Met die onzekerheid komt de afbetaling van de Griekse schulden weer in beeld. De euro daalde verder en volgens analisten gepeild door Bloomberg neemt de druk op de eurodollar nu toe richting pariteit.

De dollar heeft sinds 1985 niet zo'n opmars gemaakt tegenover zijn belangrijkste handelsmunten. De munt steeg vanwege het vooruitzicht op de rentestijging door de Federal Reserve in juni.

Groei VS niet sterk genoeg

Maar de opgelope koers is volgens handelaren ook 'stretched', omdat de groei in beleggingen in de dollar niet parallel loopt met de economische ontwikkelingen in de Verenigde Staten.

