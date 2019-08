Kunstmatige intelligentie op lijstje Naspers

Een en ander hebben bestuurders van Naspers gezegd op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Kaapstad. Het concern deed eerder al investeringen in tal van techbedrijven, waarvan het Chinese Tencent de bekendste is. Afgelopen jaar werd weer zo'n 3 miljard dollar uitgegeven. De onderneming kijkt voortdurend naar nieuwe kansen.

De notering aan de beurs in Amsterdam moet op 11 september plaats vinden. De aandeelhouders zijn al akkoord gegaan. Met de notering wil Naspers meer internationale beleggers trekken en minder afhankelijk worden van de beurs in Johannesburg.

Overigens is geen sprake van een traditionele beursgang omdat Naspers geen nieuwe aandelen in Prosus uitgeeft. De aandelen worden verdeeld onder de huidige aandeelhouders van Naspers in dezelfde eigendomsverhoudingen.