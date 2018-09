Or Martinair naar de rechter om reorganisatie

De vrachtdochter van KLM gaat drastisch saneren en brengt zijn vloot terug van tien naar vier toestellen. Voor 110 piloten dreigt gedwongen ontslag. In totaal verdwijnen bij het bedrijf het komende jaar 330 banen.

´Sterfhuisconstructie´

Volgens de or leiden de plannen tot een ,,sterfhuisconstructie''. Daarom is besloten om deze voor te leggen aan de ondernemingskamer in Amsterdam.

De or zegt het onbegrijpelijk te vinden dat de directie van Martinair niet wil ingaan op zijn alternatieve plan waarbij een vloot van zes vliegtuigen behouden blijft. Dit zou veel werkgelegenheid kunnen behouden. De or vraagt zich verder af of het bestuur van Martinair en dat van KLM wel voldoende speelruimte hebben gehad om het alternatieve voorstel serieus te nemen. Dit ,,gezien de groeiende invloed vanuit Parijs binnen de Air France-KLM-groep''.

Pronk zegt dat hij de zaak gaat aanmelden. De or heeft dan een maand de tijd om alle stukken bij de rechter in te dienen.

Een woordvoerder van KLM stelt in een reactie dat de maatschappij kennis heeft genomen van het voornemen van de or. Het bedrijf wacht de rechtsgang af.