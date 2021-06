Top 10 best gelezen op DFT: Loon, bitcoin en vakantiewoningen

10. Rampweek miljardair

Het wel en wee van de Indiase miljardair Gautam Adani blijft de gemoederen bezig houden. Hij wil de rijkste persoon ter wereld worden, maar moet die ambitie voorlopig even laten varen. De tycoon beleefde zakelijk gezien een beroerde week en zag zijn vermogen met €11,1 miljard verdampen na een artikel dat vragen opriep over sommige offshore-investeerders.

9. Treintje rijden

Een automobilist bij wie naar zeggen de parkeerautomaat zijn parkeerkaart had ingeslikt, krijgt toch een boete van de rechter wegens het illegaal verlaten van een parkeergarage. Hij reed zonder te betalen al bumperklevend achter een andere auto de garage uit.

8. Tweede stekkie

Er was vorig jaar een ware run op vakantiewoningen, zo ontdekte makelaarsvereniging NVM. De verkoop van recreatiewoningen steeg maar liefst met 70%. In Zeeland steeg de gemiddelde vraagprijs al naar €600.000. Makelaar Emile Tournois uit het Zeeuwse Breskens verkoopt de vakantiehuizen al aan de hoogste bieder.

7. Geen koophuis

En ook in de reguliere woningmarkt blijft het maar crescendo gaan. Wie nu een huis wil kopen, moet daar bijna 13 procent meer voor betalen dan een jaar geleden. Huizenprijzen waren in mei van dit jaar maar liefst 12,9 procent hoger dan in mei vorig jaar, en dat is de sterkste prijsstijging sinds april 2001. Sjani Tulner (31) wordt er moedeloos van. Ze wil graag met haar echtgenoot rustiger wonen en naar buiten kunnen. Toen ze net was begonnen als zzp’er in de zorg kreeg ze geen hypotheek. ,,Maar een huis dat we toen voor 210.000 euro hadden kunnen kopen, kost nu al 380.000 euro.”

6. Juist heel veel koophuis

Oudere huiseigenaren profiteren ondertussen volop van de woningmarkt. Zij zien de overwaarde op hun huis exploderen. De tussenwoning van €300.000 staat nu voor €450.000 in de boeken. Flats zijn sinds 2013 zelfs twee derde in waarde gestegen. Dat opent vanwege de lage rente alsnog kansen voor die gedroomde camper of verbouwing, zeggen experts.

5. Bitcoin duikelt

Het gaat niet echt lekker met de bitcoin. De digitale munt verzwakte begin deze week opnieuw en dook onder de grens van $35.000, het laagste niveau sinds februari. Dat leek een reactie op de hardere aanpak van China tegen de bitcoin.

4. Te glad voor kantoor

Een 60-jarige werkneemster die het in februari te glad vond om naar kantoor te fietsen, werd op staande voet ontslagen. De rechter zag dit wel als werkweigering, maar vond ontslag op staande voet veel te ver gaan.

3. Bitcoinkaping

In de top 3 opnieuw een bitcoinverhaal over mogelijk de grootse diefstal in cryptoland. Met de diefstal van 69.000 bitcoins zouden de Zuid-Afrikaanse broers Ameer en Raees Cajee volgens persbureau Bloomberg voor ruim €3 miljard aan vermogen van klanten hebben gekaapt.

2. Grondstoffentekort

Meubels, gereedschap, hout, het zijn maar enkele zaken die bijna niet meer te krijgen zijn. Door de schaarste aan grondstoffen, materialen en exploderende transportkosten, rijzen prijzen de pan uit. Sommige artikelen zijn zo duur geworden dat ze niet eens in de winkel worden gezet.

1. AOW en minimumloon

Het meest gelezen artikel deze week ging over de verhogingen van verschillende uitkeringen zoals de AOW en minimumloon, die per 1 juli iets omhoog gaan. De redactie van DFT zocht uit hoeveel precies en wie er financieel een beetje op vooruit gaat vanaf komende maand.