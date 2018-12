'Macintosh gaat redelijk in slechte markt'

De cijfers zijn volgens Muller sterk vertekend door afschrijvingen. ,,Het ging eigenlijk tot september best goed'', zei hij. ,,Daarna was er een terugval doordat het echte winterweer uitbleef. Daar had de gehele markt last van. Winterlaarzen leveren meer op dan zomerschoentjes.''

Volgens de marktvorser is Macintosh redelijk goed gepositioneerd als schoenenverkoper in de Benelux, de markt waar het bedrijf zich uitsluitend op wil gaan richten. ,,Maar ze moeten wel doorgaan met hun onlinestrategie'', zei hij.

Moeizame markt

Daarbij moet het bedrijf wel de banken meekrijgen, omdat de financiële situatie lastig blijft. Muller gaat er evenwel vanuit dat dat zal lukken. ,,Het wordt langzaam opbouwen in een moeizame markt'', voorspelde hij.

ING (buy) sprak van zwakke resultaten. Analist Tijs Hollestelle wees wel op de lagere nettoschuld en de ,,bescheiden positieve'' verwachting.

Het aandeel Macintosh stond donderdag omstreeks 09.30 uur 5,3 procent lager op 2,75 euro.