Particulieren stappen massaal in FX

De DAX zal vandaag iets lager openen door het herstel van de Euro. De DAX heeft overigens nog wel wat ruimte als we deze afzetten tegen de USD (zie hieronder). Zien we hierboven dan de lang verwachte correctie?

Janet Yellen geeft gemengde signalen

Ze is niet meer 'patient' met een renteverhoging, maar deze zal er minimaal pas in juni komen. Hierna zal de rente minder snel oplopen dan gedacht, aangezien er hier en daar toch wat beren op de weg rondlopen (in mei is er overigens geen beleidsvergadering). Na het besluit was er een gigantische “squeeze” in de eur-usd (zie grafiek).

Nieuwtjes:

• State Street neemt belang in Ahold

• Macintosh dieper in de rode cijfers

• Fubon Financial meldt belang in Delta Lloyd

• Pharming wil nieuwe commissarisen benoemen

• Gemalto krijgt opdracht van Pellegrini

• Nikkei daalt in hogere regio

• 'Weekblad Elsevier staat in de etalage'

• Starbucks splitst aandelen

• Wall Street lager richting Fed-besluit

• Fed schrapt 'geduld' uit beleidsverklaring

Olie toch eerst naar $30?

De zogenaamde “dead cat bounce” zagen we de afgelopen periode ten aanzien van de olieprijs. De Crude oil (Amerikaanse olie) noteerde gisteren even in de buurt van de 42 Dollar. Niveaus, die we de laatste keer zagen in 2009. Toen was er paniek op de markten, nu is het verhaal dat er te veel olie is. De waarheid ligt uiteraard in het midden. Rond de $35 zou een ultiem instap moment zijn (zie grafiek).

Veilige havens zetten zwaar geschut in

Eerder dit jaar gooide de Zwitserse centrale bank “water in de frituur” door haar PEG weg te nemen. De gehele markt zat scheef en de gevolgen zijn nu nog zichtbaar in de markt. In navolging hiervan verlaagde de centrale bank van Zweden gisteren haar rente verder tot -0.25%. Vorige maand kwam de Zweedse rente voor de eerste keer in de historie onder de nul procent. Met die negatieve rente wil de Zweedse centrale bank de lage inflatie in het land stimuleren. Wanneer gaan deze valuta oorlogen wereldwijd nog meer slachtoffers eisen dat is de vraag die zich nu opdringt. Hoe meer inbreng er van de verschillende 'nationale' centrale banken is, hoe harder de schok zal aankomen.

