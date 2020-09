ECB handhaaft beleid

Verslaggever Dorinde Meuzelaar volgt de ECB-persconferentie live. Lees haar tweets onderaan dit artikel.

Sinds de uitbraak van het virus heeft de ECB een opkoopprogramma aangekondigd ter grootte van €1.350 miljard. Economen verwachten dat daar richting het einde van het jaar nog wel een schepje bovenop komt, maar voorlopig houdt de centrale bank haar kaarten tegen de borst.

Naast het coronapakket koopt de ECB ook nog eens maandelijks voor €20 miljard aan obligaties op onder een ander steunprogramma, ook dat blijft voorlopig doorlopen. Dat aankoopprogramma was gericht op het omhoog krijgen van de inflatie richting de doelstelling van net onder de 2%. In augustus is de inflatie echter juist gedaald tot -0,2%.

Zorgen om euro

De vraag is nu vooral wat ECB-president Christine Lagarde vanmiddag bij de toelichting op het rentebesluit gaat zeggen over de koers van de euro. Sinds de uitbraak van het coronavirus is die met 10% gestegen tegenover de Amerikaanse dollar. Dat is nadelig voor de export vanuit de eurozone.

Vorige week zei ECB-hoofdeconoom Philip Lane daar nog over dat de ’koers van belang is’. Officieel is de wisselkoers geen onderdeel van het ECB-beleid, maar de waarde van de euro is wel van groot belang voor de economie van de eurozone.