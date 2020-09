Euro stukken duurder na ECB-vergadering

De rente blijft zoals verwacht ongewijzigd. Dat maakt de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag bekend. Ook verandert er voorlopig niks aan de steunprogramma’s die zijn opgetuigd om de economie te beschermen tegen de klap van de coronacrisis.

Sinds de uitbraak van het virus heeft de ECB een opkoopprogramma aangekondigd ter grootte van €1.350 miljard. Economen verwachten dat daar richting het einde van het jaar nog wel een schepje bovenop komt, maar voorlopig houdt de centrale bank haar kaarten tegen de borst.

Zorgen om euro

Het meest werd uitgekeken naar wat Lagarde zei over de waarde van de euro. Sinds de uitbraak van het coronavirus is die met meer dan 10% gestegen tegenover de Amerikaanse dollar. Volgens de ECB-president is er veel over de koers van de euro gesproken, maar valt die officieel buiten het mandaat van de ECB.

Dat is officieel ook zo, maar op de valutamarkt werd toch teleurgesteld gereageerd. De koers van de euro is namelijk wel van belang voor de economie van de eurozone.