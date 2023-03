Voordeel bankenmalaise: opvallend scherpe daling hypotheekrente

De verlagingen waren flink, oplopend tot 0,20 en 0,30 procentpunt. Daarmee was sprake van een van de grootste dalingen van de hypotheekrente sinds 2004. Sindsdien is slechts vier keer een scherpere weekdaling geweest, aldus de adviesketen in zijn weekbericht.

Kapitaalmarkt

Hoofdoorzaak is de daling van de rente op de kapitaalmarkt, als gevolg van de problemen bij banken als Silicon Valley Bank en Credit Suisse. Die problemen zijn onder meer ontstaan doordat centrale banken hun rentes sterk hebben opgeschroefd om de inflatie te bestrijden.

Economen verwachten dat de centrale bankiers nu iets voorzichtiger worden met renteverhogingen. De rente op een tienjarige Nederlandse staatslening, een goede graadmeter voor de kapitaalmarkt hier, staat vrijdag op 2,44%. Dat was begin maart nog 3,10%.

Concurrentie

Volgens De Hypotheekshop is opvallend hoe snel de hypotheekverstrekkers hun tarieven hebben aangepast. Normaal zit er meer vertraging tussen de beweging op de kapitaalmarkt en de hypotheekmarkt. De adviesketen denkt dat dit mede komt omdat banken dringend meer hypotheekklanten zoeken. Door de hoge rente zijn oversluitingen bijna voorbij en wordt ook minder geleend voor verbouwingen. Bij een tien jaar vaste hypotheek met NHG zitten nu bijna vijftien geldverstrekkers binnen 0,10% van het scherpste tarief.

Een andere opvallende ontwikkeling is die van de korte rente. Er is nu sprake van een zogeheten inverse rentecurve. Het gemiddelde éénjaarstarief is nu zelfs hoger dan dat voor een dertig jaar vaste lening.

De gemiddelde hypotheekrente, zoals de keten die berekent, is nu afgenomen tot 4,59%. Dat was vorig najaar nog 4,90%. Voor de inval in Oekraïne was het omstreeks 1,5%.