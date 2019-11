’Manier van solliciteren is hier echt heel anders’

De Maleisiër is een van de 120 zogenoemde statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die aanwezig zijn op een banenbeurs in Amsterdam waar 22 werkgevers uit de creatieve sector op zoek zijn naar nieuwe werknemers.

Wahab is inmiddels drie jaar in Nederland en zoekt een baan in de it-sector. ,,Natuurlijk heb ik ook gesolliciteerd, maar dan krijg ik weer te horen dat ik te oud ben. Ik hoop hier daarom in contact te komen met een werkgever.”

Datzelfde geldt voor de 30-jarige Teklia Mekonen uit Eritrea. Ook hij wil zo snel mogelijk aan het werk in de it. ,,Maar door de taalbarrière en de culturele verschillen is dat lastig. Ik ben nu aan het studeren om mijn skills te verbeteren.”

Win-win-situatie

Ceo Sander Volten van het creatieve bureau 180Kingsday is een van de organisatoren van de banenbeurs. ,,Ook in de creatieve sector is sprake van een tekort aan personeel. Wij zijn onder meer op zoek naar editors, it’ers en mensen voor de financiële afdeling. Dit is een win-win-situatie.”

Volten is van mening dat er veel talent aanwezig is onder statushouders. ,,Dat hebben we enkele maanden geleden gemerkt toen we vijftien statushouders hebben uitgenodigd op ons kantoor. Zij kregen een opdracht mee, waaruit bleek dat ze allemaal aan de slag kunnen in de creatieve sector. Wij hebben een Syriër aangenomen, met een tweede kandidaat zijn we nu in gesprek.”

Grote moeite met weg naar arbeidsmarkt

Directielid Map van Arem van XXS Amsterdam geeft aan dat statushouders grote moeite hebben om hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden. ,,Als werkgever heb je ook een rol door naar die mensen toe te gaan. Wij zoeken mensen voor de financiële afdeling.”

Van Arem heeft momenteel twee statushouders in dienst. ,,Zij functioneren prima, maar deze mensen hebben aan het begin wel de nodige begeleiding nodig. Wij hebben een Syriër in dienst wiens familie nog in het thuisland zit. Dan vragen zijn collega’s zich af waarom hij heel vaak belt. Deze mensen zitten in een precaire situatie.”

De 120 aanwezigen worden tijdens de banenbeurs in verschillende groepen verdeeld. Het is een gevarieerd gezelschap, jong en oud, man en vrouw uit alle delen van de wereld. Ze krijgen een aantal opdrachten mee, waarna ze via ‘speeddating’ met werkgevers in contact kunnen komen. Het is een eerste kennismaking die moet zorgen voor meerdere gesprekken.

Ambitie

Aan ambitie ontbreekt het niet. De 32-jarige Donal Zodeh uit Syrië is ruim vier jaar in Nederland. Hij is vooral bezig een netwerk op te bouwen. ,,Eerst moet je een sociaal netwerk hebben en daarna kan je verder. Dat is echt belangrijk. Op die manier hoop ik aan een baan te komen als financieel medewerker. Ik heb voorheen gewerkt bij een bank in Abu Dhabi en bij een ander bedrijf waar ik administratief werk deed. Maar de manier van solliciteren is hier echt heel anders. Dat maakt het soms lastig.”