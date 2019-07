Column: Shell is te smerig voor de AEX-index

Waarin wel en niet belegd wordt en de methodiek achter de beleggingsbeslissingen wordt in 90% van de gevallen overgelaten aan de beheerder van de portefeuille of beleggingsproduct; de normen en waarden worden voor de belegger bepaald.

De meest gekozen methode bij beleggingsproducten is de uitsluiting van onethische beleggingen. Uitsluiting houdt in dat bepaalde sectoren, bedrijven of projecten op basis van specifieke duurzaamheidscriteria worden uitgesloten. Een voorbeeld hiervan is de uitsluiting van de tabaksindustrie.

Bestje jongetje

Tegelijkertijd hoeft het maatschappelijk verantwoord beleggen niet te betekenen dat bepaalde sectoren helemaal worden uitgesloten. Bijvoorbeeld kan het ‘beste jongetje van de klas’ geselecteerd worden als het gaat om energie. Er kan dus wel degelijk belegd worden in oliemaatschappijen of bedrijven die een deel van de omzet halen uit sectoren die te boek staan als vervuilend of onethisch.

Op een website van een bepaalde etf-aanbieder (aanbieder van indexbeleggingen) staat tot op de komma nauwkeurig vermeld wat het belang in de verschillende indexbeleggingen in wapens, tabak en in hoeverre de principes van de VN Global Compact geschonden wordt. Het Global Compact van de Verenigde Naties formuleert tien principes in het domein van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie. Daarnaast wordt ook vermeld hoe de beleggingen scoren op duurzaamheid.

Vrijwel alle beleggingen die onder de categorie ‘duurzaam’ vermeld staan volgen de VN Global Compact principes en beleggen niet in wapens en tabak. De score op duurzaamheid en dan met name de koolstofintensiteit varieert.

Kinderarbeid

Op deze manier kan er ook een redelijke vergelijking gemaakt worden met reguliere indexen die niet onder het kopje ‘duurzaam’ gecategoriseerd staan. Dicht bij huis: de AEX. In de AEX zitten geen wapenproducenten, geen tabaksindustrie en geen bedrijven die bekend staan om kinderarbeid.

Op het gebied van duurzaamheid scoort de AEX natuurlijk niet top; Shell weegt heel zwaar. Maar ondanks Shell scoort de AEX op koolstofintensiteit toch redelijk en zelfs beter dan bijvoorbeeld een belegging die de Dow Jones Eurozone Sustainability index volgt. Ten opzichte van andere landenindexen scoort de AEX ook goed. De duurzaamheid van bijvoorbeeld de Duitse index, de DAX en de Engelse index, de FTSE scoren veel slechter. Daarnaast heeft de FTSE ook tabaksindustrie.

De AEX scoort op 1 punt slecht en dat is bij het overtreden van de VN Global Compact principes. En dat is 100% te herleiden naar Shell. Met name de olieverspilling in de Niger delta en het verbranden van gas achtervolgt Shell om wel goed te scoren.

Scoren

Dus wanneer Shell de zaakjes beter voor elkaar heeft zal de AEX fantastisch scoren op duurzaamheid in combinatie met de onethische factoren. Wellicht zal de AEX wel een van de best scorende landenindexen zijn. Een andere oplossing is dat de indexsamensteller, in dit geval Euronext, bedrijven gaat weren die niet de VN Global Compact principes volgen, dus Shell uit de index. Maar dat zal niet zo snel gebeuren.

Als belegger zou je het ook kunnen omdraaien. In plaats van duurzaam beleggen om een steentje bij te dragen kan je ook de eigen levenswijze aanpassen en bijvoorbeeld schoner gaan rijden. Dan is vervolgens een belegging in de AEX helemaal prima!

Tjerk Smelt publiceert over uiteenlopende beleggingsvraagstukken met specifieke aandacht voor indexbeleggen (ETF’s). Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de beleggingsportefeuille van de auteur. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.