AFM bekijkt beperking handel in GameStop bij brokers Binck en DeGiro

Onder een aantal particulieren is over de beperking enige ophef ontstaan. Zij vinden dat hen de kans op legitieme winst is ontnomen. GameStops koers steeg tot het weekend bijna 1800%.

Bescherming

De brokers stellen dat ze beleggers, met het aanbrengen van limieten voor aankopen in enkele aandelen, hebben beschermd tegen extreme verliezen. In de VS blokkeerde beleggingsapp Robinhood ook transacties in deze aandelen.

Duizenden particulier beleggers, verenigd in het discussieplatform WallStreetbets op het sociale netwerk Reddit, gaven afgelopen weken gehoor aan de oproep om massaal een aantal aandelen zoals GameStop, AMC Entertainment, American Airlines, BlackBerry en Nokia te kopen.

Die collectieve koopactie dreef de prijs van deze aandelen op. Daarmee probeerden de beleggers hedgefondsen te treffen, die massaal ’short’ gaan in deze aandelen, rekenend op hun verlies waarmee zij op hun beurt weer geld verdienen.

De Amerikaanse toezichthouder SEC zegt ook onderzoek te doen naar dit samenspannen via onder meer Reddit, alsook naar de beperkingen die Robinhood beleggers heeft opgelegd. Ook Janet Yellen, de nieuwe minister van Financiën, zei ’naar de kwestie te kijken’, en benadrukte dat de recente storm op de beurs haar verscherpte aandacht heeft.

Ook in de VS is niet gezegd dat de ingreep van brokers en apps tegen de regels is, er wordt onderzoek gedaan. Een aantal Amerikaanse senatoren vindt deze limitering van orders een beperking van de vrije markt.

Vrije markt

Robinhood meldde vanwege de enorme vraag naar een aantal aandelen zijn verplichting niet meer aan te kunnen. Het stelde aanvankelijk genoodzaakt te zijn de handel in een paar aandelen te beperken. De aankopen zijn recent deels weer toegestaan, maar tegen lagere limieten.

,,Niemand heeft gezegd dat het niet mag wat de beleggers hebben gedaan. We kunnen niets over eventuele marktmanipulatie zeggen. We weten het simpelweg nog niet”, aldus de zegsman van de AFM over het verzoek aan brokers voor meer informatie. Minister Hoekstra (Financiën) informeerde dinsdag de Tweede Kamer naar aanleiding van Kamervragen.

Exceptionele omstandigheden

,,Wat dit wellicht anders maakt dan in het verleden, is de versterkende kracht die van sociale media, de platforms zoals WallStreetbets en andere beleggingsfora uitgaat. Nog geen toezichthouder heeft zich hierover precies uitgesproken. Het gaat bovendien om de exceptionele omstandigheden”, nuanceert de AFM-zegsman.

Brokers hebben een verantwoordelijkheid dat de handel ordentelijk verloopt, stelt de toezichthouder. Anderzijds is het de vraag of ze in extreme omstandigheden, toen ze werden overstelpt door orders van tienduizenden klanten, daaraan nog konden voldoen, schetst de AFM het dilemma. ,,We gaan kijken of dit correct is verlopen, daarover zijn contacten gelegd met de brokers.”